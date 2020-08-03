AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

AA'nın haberine göre, teknenin kaptanlığını yapan ve başka bir tekne tarafından kurtarılan Adem D, polis ekiplerince gözaltına alındı, tekne sahibinin ise ifadesine başvuruldu. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi. Foça Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazelerin henüz yakınlarına teslim edilmediği ifade edildi.

"5 METRELİK TEKNEYE 9 KİŞİ BİNMİŞLER"

Foça'da su sporları merkezi işleten Ferhat Yılmaz da, dün jet ski ile denize açıldığı sırada kendisinden yardım isteyen birisini gördüğünü anlattı. Yılmaz, hemen yardıma gittiğini belirterek, "2 kişi teknenin üzerindeydi. Suda insanların olduğunu gördüm. Hayatını kaybedenlerden birini ben çıkardım. Suyun altından çıkarıp kenara getirdim. Arkadaşlarımız hala kayıp olan 1 kişiyi arıyorlar. Yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu."

İzmir'in Foça ilçesinde tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan bir çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.