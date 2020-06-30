AA

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne dün gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasında doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışmaya başladı. Dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeriye girmesiyle 3 kişi Avcı ve araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça'yı kafasına sert cisimle vurarak yaraladı.

KAÇAN ÜÇ ZANLI YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre yaralanan 2 doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kadın şüpheli Ç.Ş (37),Ç.D. (21) ve Ç.V. (18) polis ekiplerince yakalandı. Üç zanlının emniyetteki işlemleri bugün öğle saatlerinde tamamlandı.

ZANLILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.D. ve Ç.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Ç.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.