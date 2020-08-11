Olayda, Taşdemir ailesine mensup amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.