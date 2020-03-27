Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak Esenyurt'ta bulunan bir caminin avlusunda bir grup cuma namazı kıldı.



DHA'nın haberine göre, Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.

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