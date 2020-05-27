AA

Alınan bilgiye göre, kentte ikamet eden S.Y. (43),fenalaşması üzerine çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan S.Y'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis inceleme başlattı. Siroz hastası olduğu öğrenilen S.Y'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi hastane morguna kaldırıldı.