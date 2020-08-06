Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

AA'nın haberine göre, karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.