Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bursa'da cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!

Cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!

Bursa'da, dün cuma namazı çıkışı 65 yaşındaki Cafer Aydın'ı tabancayla vurarak öldüren 17 yaşındaki A.İ. isimli genç adliyeye sevk edildi. A.İ.´nin ifadesinde, Aydın'ı, ona ait çay ocağında çalışırken alacağı parayı ödemediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi

Giriş: 31.12.2022 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Bursa'da cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!
Cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi´nde dün saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Camii´nde cuma namazı kılan Cafer Aydın (65), çıkışta A.İ.´nin (17) tabancalı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre göğsüne ve bacağına birer kurşun isabet eden Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"ALACAĞIM PARAYI VERMEDİ" İDDİASI

Polis ekipleri A.İ.'yi, Görükle Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına aldı. Çocuk şubesine götürülen A.İ.´nin ifadesinde, Cafer Aydın'ın çay ocağında çalıştığını, alacağı olan parayı ödemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün `Adam öldürmek´ suçundan adliyeye sevk edildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!
Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
Paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı ve 2022 değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı ve 2022 değerlendirmesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.