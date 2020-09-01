Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesinin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının ‘Neden hakaret ettiniz?’ sorusuna ‘Ben hakaret etmedim’ şeklinde cevap verdi.

İHA'nın haberine göre, Süleyman Kaan Altınok’un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi.