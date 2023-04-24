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Bursa'da faciadan dönüldü! Dev salıncak ağaç dallarına takıldı!

Bursa'da, önceki gün zincirlerin birbirine dolanmasıyla 8 kişinin yaralandığı dev salıncak, dün de ağaç dallarına takıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Giriş: 24.04.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Bursa'da faciadan dönüldü! Dev salıncak ağaç dallarına takıldı! - Bursa haberleri
Bursa'da faciadan dönüldü! Dev salıncak ağaç dallarına takıldı!
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DHA

Bursa'da olay, önceki gün Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Dev salıncak havada dönerken, zincirleri birbirine dolandı.

8 KİŞİ HAFİF YARALANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre görevli hemen salıncağı durdururken, 8 kişi hafif yaralandı. Aynı salıncakta dün de faciadan dönüldü.

AĞAÇ DALLARINA ÇARPMAYA BAŞLADI

Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Eğlenmek için salıncağa binenler büyük korku yaşarken, o sırada yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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