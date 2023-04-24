Bursa'da faciadan dönüldü! Dev salıncak ağaç dallarına takıldı!

DHA'da yer alan habere göre görevli hemen salıncağı durdururken, 8 kişi hafif yaralandı. Aynı salıncakta dün de faciadan dönüldü.

Eğlenmek için salıncağa binenler büyük korku yaşarken, o sırada yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı.

Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.