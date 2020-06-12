Olay 21 Aralık 2019 tarihinde Kocaeli'nin İzmit İlçesinde yaşandı. İlçede yaşayan Batuhan Demirhan, (17) arkadaşlarını evine çağırdı.
Caner Aktan'ın haberine göre, Batuhan Demirhan arkadaşlarıyla birlikte babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan´dan tabancayı aldı. T.K.´nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan´a isabet etti. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
DERS ÇALIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı İlhan Akçay tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianameye göre Batuhan Demirhan, kahvaltı yapmak ve ders çalışmak için arkadaşlarını evine çağırdı. Bu sırada babasına ait olan tabancayı arkadaşlarına gösterdi. Demirhan silahı doldur boşalt yaparak tetiği çektiği sırada herhangi bir ateşleme olmadı. Batuhan Demirhan, T.K. ve A.B. sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraf çektikleri esnada T.K.'nın elindeki silah ateşlendi. Bu sırada sırtı dönük olan Batuhan Demirhan vurularak hayatını kaybetti.
"HERHANGİ BİR KASTIM YOKTU"
T.K. iddianamede geçen ifadesinde, "Fotoğraf ve video çekimi için Batuhan'ın babasına ait silahla oynuyordum. Bu sırada tabancanın namlusunun nereye baktığını dahi fark etmemiştim. Silah elimdeyken bir anda patladı. Arkadaşımı vurduğum için çok üzgünüm ve pişmanım. Herhangi bir kastım yoktu" dedi.
T.K.'nın tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde silahla oynamaya devam ettiği, silahın ateşlenmesi sonucu Batuhan Demirhan'ın hayatını kaybettiği, bu nedenle hakkında dava açılmaya yeterli şüphe bulunduğu iddianamede yer aldı. Kocaeli Çocuk Mahkemesi'nde yargılanacak olan T.K. ilk duruşmaya 10 Aralık tarihinde çıkacak.
SİLAHLARLA FOTOĞRAFLAR
Batuhan´ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan´ın elinde tabanca, Batuhan´ı vuran arkadaşının elinde silah ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.
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