Boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu! İstanbul'da vahşet!

Mekan Ereshova, ekiplere eşinin evde karnı ve boğazı kesik halde bulduğunu söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ereshova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mohri Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'nın 5 yıl önce motosiklet tamircisinde çalışmak için İstanbul 'a geldiği, 3 ay önce ise Ereshova'nın poşet fabrikasında çalışmak için geldiği öğrenildi. 2 çocuğunu Türkmenistan'da bırakıp çalışmaya gelen Ereshova, eşiyle birlikte çocuk bakıcılığı yapan 34 yaşındaki Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Polis intihar üzerinde dururken soruşturma devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ereshova'nın cenazesi 2 ablası ve erkek kardeşi tarafından teslim alındı. Cenaze Türkmenistan'a götürülecek.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine eşi Mekan Ereshova (38) gözaltına aldı. Ereshova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.