Olay sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) evine geldi.
İHA'nın haberine göre, apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti; ardından da Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.
KORUMA KARARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Eski eşiyle 2 sene önce ayrıldığı öğrenilen Aykut H.'nin Gizem Filiz'i daha önce de rahatsız etmesi sebebiyle koruma kararı alındığı ve şüphelinin uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.
TORUNLARIYLA EVE GELDİ
Öte yandan, eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in annesinin olay anında Filiz'in çocuklarıyla beraber Manisa'da olduğu bildirildi. Kızının ölüm haberini alan acılı anne, torunlarıyla birlikte geldiği evde gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı" diye haykırdı.
Olayın haberini alan mahalle sakinleri Gizem Filiz'in oturduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Kadın cinayetlerine tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bitsin artık bu kadın cinayetleri. Gencecik kızlar ölüyor. Yazık günah" diye tepki gösterdi.
"SENİ BAŞKASINA YAR ETMEYECEĞİM" DİYE RAHATSIZ ETMİŞ
Öte yandan, zanlının, eski eşine daha önceden "Seni başkasına yar etmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edildi. Gizem Filiz'i tanıyan bir mahalle sakini, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi.
Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı yediremedi kendisine. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Elimizde büyüdü kızımız; çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" diye açıklama yaptı.
Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı Aykut H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!