Yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Kazada sürücü Savaş Kılıç hayatını kaybederken, yanındaki Erhan Durmuşoğlu ise yaralandı.

Durmuşoğlu, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Bir aydır hastanede tedavi gören iş insanı Erhan Durmuşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.

İzmit´te makine parçaları üretimi yapan bir fabrikanın sahiplerinden olan Durmuşoğlu´nun cenazesi, yarın Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Camii´nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.