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Bir ay önce kaza geçirmişti! İş insanı hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu´nda otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada yaralanan iş insanı 47 yaşındaki Erhan Durmuşoğlu, hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş: 14.01.2023 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da bir ay önce kaza geçirmişti! İş insanı hayatını kaybetti! -En son haberler
DHA

Sakarya'da kaza, 13 Aralık 2022 günü, TEM Otoyolu Sapanca gişeleri yol ayırımında meydana geldi.

BARİYERLERE ÇARPMIŞTI

Hayatını kaybeden Erhan Durmuşoğlu.
Hayatını kaybeden Erhan Durmuşoğlu.

DHA'da yer alan habere göre Savaş Kılıç (48) yönetimindeki otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak alev aldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Kazada sürücü Savaş Kılıç hayatını kaybederken, yanındaki Erhan Durmuşoğlu ise yaralandı.

BİR AY HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Durmuşoğlu, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Bir aydır hastanede tedavi gören iş insanı Erhan Durmuşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İzmit´te makine parçaları üretimi yapan bir fabrikanın sahiplerinden olan Durmuşoğlu´nun cenazesi, yarın Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Camii´nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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