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Van Gölünde 27 Haziran tarihinde batan ve içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin olduğu tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akbaş, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinde yaşananları anlattı.

"YOLCU" KELİMESİNİ ŞİFRE OLARAK KULLANMIŞLAR

Meral Yıldız'ın haberine göre Akbaş ifadesinde, "27 Haziran'da akrabam olan Servet Akbaş bana 'Akşama mülteci var sen de gel' dedi. Servet'in babasına ait yolcu teknesi normal yolcu taşımacılığında kullanılmıyordu. Kaçak göçmen taşımacılığında şifre olarak 'yolcu' kelimesini kullanıyorduk" dedi.

"FARK EDİLMEK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN YAKMADIK"

Akbaş ifadesinin devamında şunları söyledi: "İlk olarak kendisine ‘ben gelmem' dedim. O da bana ‘korkma hepsinin kimliği var' dedi. Bende bunun üzerine kabul ettim. Daha sonra Altınsaç köyüne saat 19:30 sıralarında gelerek beni tekneyle aldı. Teknede ikimizden başka kimse yoktu. Servet bana göçmenleri Çarpanak Adası'ndan Çitören Mahallesi'nden alacağımızı oradan da Bitlis'e bağlı Reşadiye köyüne götürüp bırakacağımızı söyledi.

Bana bu iş karşılığında sonra 750 TL verecekti. Servet'in kullandığı tekneyle Çarpanak'a doğru gittik. Teknede ışık yanmıyordu. Fark edilmek istemediğimiz için yakmadık. Açıktan Çarpanak Adası Çitören tarafına bakan sahil kesiminde göçmenlerin karada kum üzerinde beklediğini gördük. Ben Servet 'in göçmenlerin yanında bulunan bir şahısla görüşmesinden ve bize doğru ışık yakmasından gördüm ve öğrendim."

"TEKNE YAN YATTI, ALTINDA KALDIK"

Servet Akbaş'ın kaçak göçmenleri getiren kişiyle görüşmesinin ardından Bitlis'e doğru yola çıktıklarını belirten Akbaş, "Bitlis istikametine gitmeye başladığımızda göl dalgalanmaya başladı. Servet tekneyi kullanırken ben de arada kamaraya girip çıkıyordum. İçerisi çok kalabalık olduğu için çok da giremedim. Bir ara dalganın şiddetli vurmaya başladığında motora baktım ve motorun su aldığını fark ederek korktum.

Ters bir şeyler olacağından korktuğum için Servet'e bilgi verdim. O esnada dalgalardan dolayı tekne çok sallanmaya başladı. Servet tekneyi döndürmeye çalıştığı esnada bir anda teknenin sağ tarafından vuran dalgaların etkisi ile sol tarafa doğru tekne yattı ve ben dâhil herkes altında kaldı. Daha sonra ben ve teknede bulunan göçmenlerden başarabilenler yüzerek suyun yüzüne çıktık. Ben ilk etapta kapı arasında oluşan hava boşluğundan faydalanarak kendimi teknenin dışına çıkarmayı başardım" ifadelerini kullandı.

"SABAH SAAT 4'E KADAR SUYUN YÜZEYİNDE KALMAYA ÇALIŞTIK"

Olay sırasında yaralandığını anlatan Akbaş, "Yüzeye çıktığımda çok sayıda göçmeni gördüm. Etrafa baktığımda gözüm Servet'i aradı ve bağırarak Servet'i gördüm. O da beni arıyordu. Ancak onun benden önce çıktığını anladım. Daha sonra yüzerek yan yana geldik. Servet benim yanıma geldiğinde ben tekne içerişinde çok fazla su yuttuğum için batırıyordum ve Servet benim kıyafetlerimi çıkardı.

O esnada ben Servet'e 'Batıyorum ben dayanamıyorum' dedim. O da bana moral vermeye çalıştı. Göçmenlerden birine ait olduğunu tahmin ettiğim bir çanta elime geldi ve ben çantaya tutunarak suyun yüzünde kalmaya çalıştım. Bu esnada tahminime göre saat 23.00 sıralarıydı. Ben göçmenlere bağırarak bu tarafa doğru gelmelerini söyledim. Sabah saat 04.00 ile 04.30 sıralarına kadar suyun yüzeyinde kalmaya çalıştık" dedi.

"YÜZEREK KIYIYA ULAŞTIM"

Medeni Akbaş ifadesinde güneş doğana kadar Servet Akbaş'ın boğulmaması için su yüzünde tutmaya çalıştığını ifade ederek, "Bu esnada Servet'in öldüğünü anladım fakat ölmüş bile olsa cenazesini çıkartmak niyetindeydim. Ancak daha fazla gücüm ve takatim kalmadığı için kendisini bırakıp Çarpanak Adasına doğru yüzmeye başladım ve karaya çıktım.

Sudan çıktıktan sonra çok susadığım için su aradım ancak bulamadım ve tansiyonum düştüğü için olduğum yerde belli bir süre bekledim. Sonra sahil kenarında piknik için gelen vatandaşlara seslenerek 'bana yardım edin' dedim ancak beni duymadılar. Ben de yanlarına giderek su istedim ve bana su ve kıyafet verdiler.

"PİKNİĞE GELDİM, KIYAFETLERİM ÇALINDI" DEMİŞ

Daha sonrasında kaybolan koyununu bulmaya çalışan bir kişiyi gördüm. Pikniğe geldiğimi, kıyafetlerimi suya girmek için çıkarttığımı fakat kıyafetlerimin ve telefonumun çalındığını söyledim. Eşimi ve evdekileri arayıp yardım talebinde bulunmak için kendisinden telefon istedim. Aileme haber verdim. Çarpanak Adasında olduğumu gelip beni almalarını söyledim. Daha sonra bana yardım eden kişinin evinin bahçesine gittim ve taşların arasında oturdum. O sırada jandarma ile birlikte Altınsaç Muhtarı Veysel Akbaş beraber gelip beni aldılar" dedi.