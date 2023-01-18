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Banka müdüresi tutuklandı! Zimmete 9 milyon TL!

Eskişehir'de, özel bir bankanın şube müdürü olan Ayşe Pelin Üner, zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Üner, 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 18.01.2023 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bankasını dolandırdı! SON DAKİKA: Müdüre bankasını 9 milyon soydu!
DHA

Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe Pelin Üner, banka hesaplarında yapılan incelemenin ardından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ünver, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi.

İLK TESPİTLERE GÖRE ZİMMETE 9 MİLYON TL

Hakimlik, hesaplarda yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 9 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

"KENDİ UHDESİNE PARA AKTARDI"

Konu ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, özel bir bankada görevli şube müdürü Üner´in konumu itibariyle yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi.

BANKADAKİ YETKİSİNİ KULLANMIŞ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra `zimmet´ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."

Özel bankanın hesaplarındaki inceleme ve soruşturma sürüyor.

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