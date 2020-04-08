Alınan bilgiye göre, dün gece, yüksek ateş şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvuran İ.E, Kovid-19 şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı. Yatış işlemleri başlatılan İ.E, hastaneden kaçtı.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine polis ve jandarma kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sabah hastaneye gelen İ.E, yeniden tedavi altına alındı. İ.E. hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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