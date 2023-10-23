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Kayseri'de kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

RUSYA'DA DA MADALYA ALMIŞTI Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.

BİRÇOK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Talas ilçesi Dedeoğlu Camii'ne getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU Burada kılınan cenaze namazına Kaya'nın babası Reşit, annesi Emine Kaya ile kardeşleri, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

BABASI TABUTUNA SARILIP AĞLADI Milli sporcunun babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Buket Kaya, kılınan namazın ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ Buket Kaya'nın, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.