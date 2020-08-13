Olayda, Yaşar Şimşek (53) ile yeğeni Mesut Şimşek (23) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Yaşar Şimşek, yeğenini silahla vurdu.

AA'nın haberine göre, Mesut Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi. Şimşek'in cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yakaladığı Yaşar Şimşek gözaltına alındı.