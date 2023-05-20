Arazi kavgasında ağabeyini defalarca bıçakladı!

Rize'de olay, dün merkeze bağlı Akarsu köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mustafa (57) ve Muhammet Çelik (51) kardeşler yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Çelik, ağabeyini birçok yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Mustafa Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma Muhammet Çelik´i yakalayıp, gözaltına aldı. Çelik´in sorgusunun sürdüğü bildirildi.