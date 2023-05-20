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Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Kardeş ağabeyi öldürdü!

Rize'de, 51 yaşındaki Muhammet Çelik, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi 57 yaşındaki Mustafa Çelik´i bıçaklayarak öldürdü. Jandarma Muhammet Çelik´i yakalayıp, gözaltına aldı. Çelik´in sorgusunun sürdüğü bildirildi

Giriş: 20.05.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kardeş cinayeti! Rize'de arazi anlaşmazlığının sonu cinayetle bitti! - Gündem haberleri
Arazi kavgasında ağabeyini defalarca bıçakladı!
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DHA

Rize'de olay, dün merkeze bağlı Akarsu köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mustafa (57) ve Muhammet Çelik (51) kardeşler yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Çelik, ağabeyini birçok yerinden bıçaklayarak kaçtı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma Muhammet Çelik´i yakalayıp, gözaltına aldı. Çelik´in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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