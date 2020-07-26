Yangın, saat 16.00 sıralarında açık alanda hurda araç parçalarının bulunduğu bir depoda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

DHA'nın haberine göre, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanın yakınında bulunan depoda çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarla birlikte ekipler alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.

Alevlerin yükselmesi nedeniyle yangın elektrik tellerine sıçradı. Yaşanan kısa süreli patlamaların ardından elektrik tellerinde kopma meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.