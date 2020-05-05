AA

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

AA'nın haberine göre, araçta yapılan aramada, vites kolunun yanına gizlenmiş, satışa hazır halde paketlenmiş 16,12 gram esrar ele geçirildi. Aracın bagaj kısmında bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 7 fişek, torpido gözünde ise bir şarjör ve şarjöre takılı 7 mermi bulundu.

Polis ekibi, araç sürücüsü Ç.D'yi gözaltına aldı.