Akran dehşeti! Okulda cinayet!

Okulda akran dehşetinin son adresi Elazığ'ın Palu ilçesi oldu. Geride bıraktığımız yıl 30 Kasım'da, Mersin'de, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi E.D. sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü.

AA'da yer alan habere göre Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.