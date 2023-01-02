Akran dehşeti! Okulda cinayet!

Mersin'de geçen yıl 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi E.D.'nin, düşük not aldığı için kendisiyle dalga geçen sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi okulun tuvaletinde su hortumuyla dövüp bıçaklamasının ardından bir dehşet de Elazığ'da yaşandı. Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde 17 yaşındaki Ş.K tarafından bıçaklanan E.D. yaşamını yitirdi
Okulda akran dehşetinin son adresi Elazığ'ın Palu ilçesi oldu. Geride bıraktığımız yıl 30 Kasım'da, Mersin'de, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi E.D. sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü.
OKUL BAHÇESİNDE TARTIŞTILAR
AA'da yer alan habere göre Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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