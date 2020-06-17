HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca dün ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar Operasyonları“ yapıldığını duyurdu. Bakanlık, 7 bin 650 ekip, 28 bin 474 personelin görev aldığı operasyonlarda 5 bin 229 ikamette arama gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucunda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 489 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 355 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 120 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 43 şahıs,

20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs olmak üzere, bin 11’i hükümlü bin 201’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 212 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen bu şahıslar arasında; Adam Öldürme suçundan 17, Hırsızlık suçundan 247, Yaralama suçundan 229, Cinsel suçlardan 78, Yağma suçundan 58, Dolandırıcılık suçundan 93, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 81, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 15, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 8, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1, şahıs yer alıyor. Ayrıca kayıp olarak aranan 7’si çocuk olmak üzere 28 şahsın da bulunduğu açıklandı.

Bakanlık ayrıca, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini de duyurdu.