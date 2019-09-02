02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre, olay, saat 06.15 sularında Zeytinburnu Genç Osman Caddesi Kazlıçeşme Marmaray Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde havaya ateş açan sürücü kimliği henüz belirlenemeyen 34 LR 5600 plakalı hafif ticari araç, daha sonra kaçtı.
"KAÇARKEN KAZA YAPTI"
Araç, kaçarken Kazlıçeşme Marmaray Tren İstasyonunun bulunduğu Genç Osman Caddesi'nde virajı alamayarak önce refüje ardından demir korkulukları kırarak kavşağa girdi. Araç elektrik direğine çarptıktan sonra dururken, araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
ARACIN ARKA VE ÖN CAMINDA KURŞUN DELİKLERİ
Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. İncelemenin ardından aracın ön ve arka camlarında kurşun delikleri tespit edildi.
İncelemenin ardından polis ekipleri, yaralanan iki kişinin, kaza sonucu mu yoksa isabet eden kurşunlar sonucu mu yaralandığı tespit etmek için araştırması sürüyor.
Olayı gören bir minibüsçü, "Silah sesleri geldi. Sonra bu araba önümden hızla bir şekilde geçti. Sonra da gelmiş buraya. Orada da patlama sesleri oldu. Araçta kaç kişi vardı, bu araba olaya karıştı mı bilmiyorum” diye konuştu.
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