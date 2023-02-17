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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversiteler ile ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversiteler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar, uzaktan eğitimin 20 Şubat itibariyle başlayacağını ve nisan ayı başında da hibrit eğitimin de değerlendirileceğini kaydetti. Özvar ayrıca, "Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" ifadelerine de yer verdi

Giriş: 17.02.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan üniversiteler ile ilgili açıklama
HABERTURK.COM

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Türkiye'deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da bu bölgede eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz ve personelimiz arasında maalesef kayıplarımız bulunmaktadır.

Neredeyse bütün üniversitelerimiz depremden etkilenmiş paydaşlarıyla doludur. Kampüslerimiz barınma ve ikamet anlamında önemli bir rol almıştır. Tıp ve mühendislik fakültelerinden gönüllü elemanlarımızın halen bölgedeki çalışmalarını da izliyoruz.

"HİBRİT EĞİTİM DE DEĞERLENDİRİLECEK"

Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümler için bir dizi kararlar aldık.

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir.

UYGULAMALI PROGRAMLAR DÜZENLEMESİ

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi.

Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

"KAYIT DONDURMADA KOLAYLIK SAĞLANACAK"

Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

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