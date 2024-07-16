Yurt genelinde 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Ersoy, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebileceğini duyurdu. İşte Ersoy'un açıklaması:

"Kıymetli basın mensupları, sizlerin vasıtasıyla Aziz Milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki, 15 Temmuz hain kalkışmanın ve Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aziz Milletimizin gösterdiği kahramanlık destanının yıldönümündeyiz.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’da feda-i can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Allah onlardan ve kahraman Milletimizden razı olsun. Allah, bu necip milleti bir daha böyle hainliklerle sınamasın, Vatanımızda gözü olanlara fırsat vermesin.

Kıymetli adaylarımız, saygıdeğer veliler;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş ilk aşaması bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3 milyondan fazla adayımızın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu. Birazdan birincilerimizi de sizlerle paylaşacağım. Birincilerimizi paylaşmadan önce şunları ifade etmek istiyorum.

Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil; şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar. Şimdi sıra geldi şampiyonlarımızı açıklamaya.

Sınav alanlarına göre birinci olan adaylarımız şu şekilde;

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincimiz

Süleyman Mete GENÇ / Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi / Mersin

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincilerimiz

Eşit ağırlık; Berra KURUŞ / Galatasaray Lisesi / İstanbul

Sayısal; Arda TAŞDEMİR / Cemil Meriç Fen Lisesi / Elazığ

Sözel; Fatih Emre DÜZCAN / Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi / Rize

Yabancı Dil Testi (YDT) Birincilerimiz

Almanca; Sevgi KIRMIZIBEKMEZ / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça; Yusuf Salih ORHAN / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca; Yunus Emre AYDOĞAN / Çapa Fen Lisesi / İstanbul

İngilizce; Mehmet Alp GÜNEŞ / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İstanbul

Rusça; Safiye YAŞAR / Ayrancı Anadolu Lisesi / Ankara

Şampiyonlarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Konuşmanın sonunda şu hususu da özellikle dile getirmek istiyorum.

Adaylarımızdan istirhamımız, lütfen sonucunu öğrenen adayımız sonuç açıklama sayfasına bir daha bir daha girmesin. Sayfada aşırı yük oluşmasının önüne geçelim ki tüm adaylarımız sınav sonucunu rahatlıkla öğrenebilsin. YKS sonuçları adaylarımıza ve milletimize hayırlı olsun."

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN MESAJ

YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca adayımızın ve ailelerinin heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim. Şimdi tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecan başlıyor" dedi.