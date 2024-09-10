Yılın ilk karı o kente yağdı!
Yurdun doğusunda sıcaklıkların bir nebze düşmesiyle birlikte, eylül ayında, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü
Giriş: 10.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:40
Ağrı'da, 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.
ZİRVEDEN 3 BİN 600 RAKIMA KADAR YAĞDI
AA'da yer alan habere göre dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
DAĞCILAR ZOR ANLAR YAŞADI
Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.
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