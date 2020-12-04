Yıldırım operasyonlarının bilanço belli oldu!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, yürütülen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Çataklı, "2020 kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, kent merkezinde ise bin 325 operasyon yapıldı. Kırmızı kategoride 1 gri kategoride 5 toplam 79 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Çataklı, uyuşturucuyla mücadele hakkında ise, "15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişi gözaltına alındı ve bin 495´i ise tutuklandı. 5 ton 712 kg esrar, 371 kg skunk, 1 ton 413 kg eroin, 25 kg kokain, 95 kg afyon, 51 kg bonzai, 1 milyon 109 bin 592 ectasy yakalandı" dedi.