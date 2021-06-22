Yerli aşının adı belli oldu!

Yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

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