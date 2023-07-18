Resmi açıklama: Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı belli oldu!

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TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi.

Toplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı da 8+3 şeklinde olacak.

Kulüpler, A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek.

Kulüpler, 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.