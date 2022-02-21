Süper Lig ve TFF 1'inci lig maçlarının yayın ihalesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İhale komisyonu, 2 firmanın yarıştığı revize teklifleri masaya yatırırken sonuç çıkmadı. Komisyon, firmalarla perşembe günü detaylı bir toplantı yapma kararı aldı.

Yayın ihalesinde sonucun 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacak.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig naklen yayın ihalesinde nihai kararın önümüzdeki hafta verileceğini açıkladı.

TFF'nin ihaleye ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat’ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.

Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."

SÜREÇ...

TEKLİFLER DÜŞÜK KALDI, SÜPER LİG TV GÜNDEME GELDİ

14 Şubat Pazartesi günü yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya atmıştı.

Yayın Hakları İhale Komisyonu'nun ürettiği formüle göre; kulüplerin kuracağı Süper Lig TV, yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak ve kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak. Bu durumda kulüpler abonelik satışından da ek gelir elde edecek. İtalya'da da uygulanan sistemde en çok satış yapan kulüp yayın gelirinde de daha fazla pay alıyor.

NİHAT ÖZDEMİR NELER SÖYLEMİŞTİ: "RAKAMI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız.

Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz."

EK SÜRE VERİLMİŞTİ

Mevcut teklif veren kuruluşların tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, geçtiğimiz cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştı. Firmalar, ikinci tekliflerini cuma günü yaparken, bugün tüm teklifler TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'na sunuldu.

SONUÇ ALINAMADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu bugünkü toplantısında bir sonuç alamadı.

28 Şubat Pazartesi günü TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'nun olumlu veya olumsuz kararını açıklaması beklenecek. Cazip teklifler varsa aralarından en iyi olan firma açıklanacak, yoksa ihalenin seyrine karar verilecek. Öte yandan yine tekliflerin yeterli bulunmaması halinde 'Süper Lig TV' projesinin de hayata geçirilebileceği belirtildi.