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Haberler Futbol 1. Lig Yayın ihalesinde karar günü - Süper Lig'in yeni yayıncısı kim?

Yayın ihalesinde karar günü

Süper Lig ve 1. Lig'in yeni sezondaki yayıncısı bugün belli olacak. Gözler TFF ile Yayın İhale Komisyonu arasındaki toplantıya çevrildi. Mevcut yayıncı kuruluş Digiturk, Süper Lig ve 1. Lig'in tamamını kapsayan yayın hakları için yeniden devreye girdi. İşte detaylar

04.04.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın ihalesinde karar günü - Süper Lig'in yeni yayıncısı kim?
HABERTURK.COM

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısı bugün belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir toplantı yapacak. Toplantının ardından yayın ihalesinde nihai kararın bugün açıklanması bekleniyor.

DIGITURK YENİDEN TOPA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre; mevcut yayıncı kuruluş Digiturk, Süper Lig ve 1. Lig'in tamamını kapsayan yayın hakları için yeniden devreye girdi ve taraftar arasında görüşmeler sürüyor.

Digiturk'ün tüm paketleri (Paket 1-A) kapsayan teklifi (2.105.000.000+KDV) geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmemişti. Daha sonra Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmıştı.

Tarafların anlaşma sağlaması halinde Kulüpler Birliği'nin ise nasıl bir tavır alacağı bilinmiyor. Kulüpler Birliği, Digiturk'ün sürekli indirim istemesinden dolayı rahatsızlıklarını sık sık dile getiriyorlardı.

Saran Grubu, Paket 1-A hariç diğer paketler için imzaları attı ancak bu rakam kulüpler tarafından yeterli bulunmadı, TRT de ihaleden çekildi.

Öte yandan yeni yayın ihalesinde anlaşma 3 yıl olacak. Gözler Riva'daki toplantıda...

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