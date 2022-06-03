Yasak aşk iddiasıyla 17 kurşun! "Kızımdan boşansaydın!"

İHA

İstanbul Beylikdüzü’nde 11 Ekim 2021’de aldatıldığından şüphelenerek eşi Semra Yılmaz’ı 17 kez ateş ederek öldüren Aslan Yılmaz hakim karşısına çıktı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Aslan Yılmaz hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktul Semra Yılmaz’ın ailesi ile taraf avukatları da katıldı.

"TELEFONU BATTANİYENİN ALTINA SAKLADI"

İHA'da yer alan habere göre duruşmada savunması sorulan sanık Aslan Yılmaz maktul eşi Semra ile 13 yıldır evli olduğunu söyleyerek “Eşimle ufak tefek sorunlarım dışında problemlerimiz yoktur. Mahalleden tanıştığım Hüseyin isimli arkadaşım benim çalıştığım iş yerine geldi.

Konuşurken eşimin beni aldattığını söyledi ancak o anda buna ilişkin başka detay vermedi. Evime gittim. Eve gittiğimde eşim hızlı bir şekilde içeri gitti, telefonu battaniyenin altına sakladı.

"İKİ KEZ BAŞKASIYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Banka hesaplarına bakacağımı söyledim. Eşime ayrıca görüştüğün, sevdiğin birisi varsa söyle boşanalım dedim. Ancak eşim bir iki kez başkasıyla görüştüğünü ancak sevgilisinin olmadığını söyledi” şeklinde konuştu.

"AİLESİNİ ARAYIP BOŞANACAĞIMI SÖYLEDİM"

Eşinin telefonuna baktığını söyleyen sanık Yılmaz, “Eşimin Sevcan isimli kişiye ben geldiğimde ‘Benim öküz geldi’ diye mesaj yazdığını gördüm. Ben Sevcan isimli kayıtlı numarayı aradım hoparlörü açtık. Eşim telefondaki şahsa ‘ne yapıyorsun?’ dedi. Şahıs ‘iyi aşkım’ deyince eşim ağlamaya başladı. Şahıs ‘yakalandın mı?’ deyince ben de telefonu kırdım. Ben o gün eşimin kardeşini arayarak gelip ablasını almasını ve ondan boşanacağımı söyledim.

"KAYINBABAM, 'BAŞINA BEN SIKARIM' DEDİ"

Ertesi gün kayınbabam beni arayarak ‘oturup konuşalım’ dedi. Ben kayınbabamın evine gittim. Kayınbabam kızının öyle bir şey yapmayacağını eğer öyle bir şey yapmışsa kızının kafasına kendisinin sıkacağını söyledi ve ‘sana teminat veriyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ İKİ KEZ ASMAYA ÇALIŞTIM"

Sonra eşinin eve döndüğünü söyleyen sanık “Olay günü Semra ile tartıştık. Eşim bana ‘adam olsaydın bana yetseydin’ şeklinde konuştu. Daha sonra kendimi karakolda üzerime su dökerlerken buldum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Benim silaha merakım vardı o nedenle yaklaşık 15 aydır ruhsatsız silah bulunduruyordum. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Benim eşimi öldürmek amacım yoktur. Ben bir anlık sinirle hareket ettim. Bu olaydan dolayı kendimi cezaevinde iki kere asmaya çalıştım” dedi.

"BİZE 'HA BİR KİŞİ HA ÜÇ KİŞİ" DEDİ"

Sanığın ardından söz verilen maktulün annesi müşteki Fatma Akbaş, “Olay günü biz Şarköy’deydik. Eşim olacakları hissetmiş gibi İstanbul'a gidelim dedi. Bir şeyler aldık gittik. Telefon ettik kızıma ama Aslan çıktı telefona. Ben ‘Semra’yı öldürdüm dedi. Ben ‘ne diyorsun?’ dedim tekrar ‘ben Semra’yı öldürdüm’ dedi. Eve vardığımızda yukarı çıktık. Baktım kızımın ölüsü yerde. Sanık kızımın babasına ve bana silah çekti ‘ha bir kişi ha 3 kişi’ dedi” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEYE HAKKI YOK"

Anne beyanı sırasında sanığa bakarak ve ağlayarak "Sen benim yavrumdan ne istedin? Çocuğumdan boşansaydın. Benim yavrumu öldürmeye hakkı yoktu. Atsaydı dışarı" dedi. Mahkeme müşteki beyanının ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Aslan Yılmaz hakkında ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Sanık Yılmaz hakkında ayrıca ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla, ‘tehdit’ suçundan 2 yıla, ‘kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıla, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.