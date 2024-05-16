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        Son dakika haberi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Muhsin Şentürk seçildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 01:25
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        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Muhsin Şentürk seçildi
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        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEBRİK

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.

        Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız için hayırlı olsun."

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        BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Görev süresi dolan Sayın Bekir Şahin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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