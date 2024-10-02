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Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atamasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu.

HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay üyeliğine seçildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10.İDD Başkanı Cengiz Aydemir ve Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu da yeni Danıştay üyeleri oldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI BELLİ OLDU

Hakimler ve Savcılar kurulu yüksek yargıya üye seçiminin ardından yedi kişilik bir kararname yayımladı. Kararname ile üye seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı.