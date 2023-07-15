Son dakika haberi Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Marketa Vondrousova!
Wimbledon tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Çekyalı Marketa Vondrousova kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek kadınlar finalinde dünya klasmanının 42 numarası Marketa Vondrousova ile 6 numaralı seribaşı Ons Jabeur karşı karşıya geldi.
Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi Vondrousova, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna imza attı.
Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.
JABEUR'UN FİNAL KABUSU!
Rakibine 2 sette boyun eğen Ons Jabeur'un final kabusu ise devam etti. Tunuslu raket, 2022 Amerika Açık ve 2022 Wimbledon'ın ardından üçüncü kez grand slam şampiyonluğunu finalde kaçırdı.