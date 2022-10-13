Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Weghorst, "Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncu açıklamalarında şunları dile getirdi:
Trabzonspor maçı önemli bir mücadele olacak. Son şampiyon ve iyi bir takım. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik. Umarım o son dakikalardaki performansı Trabzonspor karşısında sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız.
"Bizim bir sistemimiz var"
Eleştiri, futbolun bir parçası. Her zaman olacak. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz... Bazı maçlarda iyi oynadık, bazılarında da kötü. Burada en önemli şey, bizim bir sistemimiz var ve bu sisteme sadık kalıp Trabzonspor'a karşı en iyi halimizi göstereceğiz.
Tabii ki Premier Lig ile Süper Lig arasında farklar var. Maç temposu, takım kaliteleri, hakem kaliteleri farklılıklar gösteriyor. Bunlara iyi veya kötü diyemem. Hepsinin kendine ait özellikleri var. Adapte olmak kolay değil.
İyi idman yapıyoruz, bireysel ve takım olarak da iyi çalışıyoruz. Bazen sahada sahip olduğumuz kaliteyi gösteremiyoruz. Bunu geliştirmek için de çalışıyoruz. Sahip olduğumuz gücü sahaya yansıtmalıyız.
Puan kaybettiğimiz her maç sonrası üzülüyorum ama bu sezonki İstanbulspor beraberliği bizi çok üzdü. Soyunma odasında bunun bir daha olmaması gerektiğini konuştuk. İyi idman yapıyoruz, bazen kalitemizi sahaya yansıtamıyoruz bunu da geliştirmek zorundayız."
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