Voleybolda şampiyon VakıfBank!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.
Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0.
Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
ÜST ÜSTE 4., TOPLAMDA 13. ŞAMPİYONLUK
Lig tarihinde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan VakıfBank, bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK'A TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Vakıfbank´ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vakıfbank Spor Saray´ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe´yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank´ı kutluyorum. Sarı siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe´yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."
EN İYİLER AÇIKLANDI
Sultanlar Ligi’nde final serisinin enleri şöyle:
Özel ödül
Melissa Vargas (Fenerbahçe)
En iyi libero
Gizem örge (Fenerbahçe)
En iyi pasör
Cansu Özbay (Vakıfbank)
En iyi orta oyuncu
Eda erdem (Fenerbahçe)
En iyi smaçör
Gabi (Vakıfbank)
En iyi pasör çaprazı
Isabelle Haak (Vakıfbank)
Final serisinin en değerli oyuncusu
Zehra Güneş (Vakıfbank)
KUPAYI ALDILAR
Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe’ye de plaketi verildi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal
VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 82 dakika (25, 31, 26)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!