Voleybolda şampiyon VakıfBank!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.

Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0.

Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

ÜST ÜSTE 4., TOPLAMDA 13. ŞAMPİYONLUK

Lig tarihinde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan VakıfBank, bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Vakıfbank´ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vakıfbank Spor Saray´ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe´yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank´ı kutluyorum. Sarı siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe´yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

EN İYİLER AÇIKLANDI

Sultanlar Ligi’nde final serisinin enleri şöyle:

Özel ödül

Melissa Vargas (Fenerbahçe)

En iyi libero

Gizem örge (Fenerbahçe)

En iyi pasör

Cansu Özbay (Vakıfbank)

En iyi orta oyuncu

Eda erdem (Fenerbahçe)

En iyi smaçör

Gabi (Vakıfbank)

En iyi pasör çaprazı

Isabelle Haak (Vakıfbank)

Final serisinin en değerli oyuncusu

Zehra Güneş (Vakıfbank)

KUPAYI ALDILAR

Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe’ye de plaketi verildi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

Setler: 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)