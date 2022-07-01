Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’la her konuda anlaşmaya vardı.

Everton'dan ayrılan tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık kontrat konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.