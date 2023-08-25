İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis ağır yaralandı. Polis memuru Hakan Telli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kağıthane'de şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çatışmada 1'i ölü, 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; saat 01.55 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden emniyet güçlerine, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şüpheliler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli polis memurları ağır şekilde yaralandı.

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​Adrese çağırılan takviye ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, D.A isimli şüpheli ölü, O.A isimli şüpheli yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak yakalandı.