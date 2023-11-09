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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Ankara merkezli 32 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı Narkogüç operasyonu düzenlendi.

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 32 ilde düzenlenen operasyonlara; 42 özel harekat, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte, 680 ekip ve 2 bin 294 personel katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Ankara’da 135, diğer 31 ilde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda; 33.5 kg ağırlığında uyuşturucu madde, 6.659 adet uyuşturucu hap maddesi, 3 adet tabanca, 79 bin 238 Dolar, 36 bin 500 Euro, 249 bin 701 TL para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde suç örgütünün yönetici ağı çökertildi.