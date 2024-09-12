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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti

        İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıklandı. Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:25
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        Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

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