Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, kalesinde ortaya koyduğu performansla Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda.
Başarılı eldiven, dünyanın sayılı kalecileri arasında ise basamakları tek tek çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki oyuncu, dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen takımların kalesini koruyan birçok ismi geride bırakarak, 17 milyon Euro'luk değeriyle 20. sırada yer aldı.
50 bin Euro'dan dünya sıralamasına
Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ve bu sezon transferi çok konuşulan Uğurcan, 2014 yılında 50 Bin Euro olan değerini 2022 yılının ocak ayında 17 milyon Euro'ya yükseltti. Süper Lig'in en değerli oyuncusu olan Çakır, Avrupa'nın ve dünyanın da dikkatini çekmiş durumda.
Avrupa kulüplerinin arasına 'Trabzonspor' adını yazdırdı
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dünya sıralamasında 20. sırada yer alırken, Avrupa'nın önde gelen kalecilerinin takımları arasına Trabzonspor'un adını da yazdırdı. Çakır, en değerli kaleciler sıralamasında ise 15. sırada yer aldı.
Sezon sonunda ilk 10 kaleci arasında gösterilmeye aday
Listede Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ve Real Madrid fornması giyen Thibaut Courtois 65 Milyon Euroluk değerleriyle ilk sırada yer alırken, Uğurcan Çakır'ın önünde ise 18 Milyon Euroluk değerleriyle Manchester United kalecileri David de Gea ve Dean Henderson ile birlikte FC Brentford'un kalecisi David Raya yer aldı. 16 Milyon Euro'luk değerleriyle ise Porto kalecisi Diogo Costa, Krasnodar kalecisi Matvey Safonov ve Arsenal kalecisi Bernd Leno, Çakır'ın gerisinde yer aldı.
Bordo-mavili takımın kalesinde önemli kurtarışlara imza atan başarılı kaleci için sezon sonunda bir çok Avrupa kulübünün Karadeniz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.
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