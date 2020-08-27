Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınladı, 1-2 Eylül tarihlerinde bölgede atış eğitimi yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımlanan son Navtex ile ilgili olarak, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir" dedi.

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