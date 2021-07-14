Türkiye'de yapılan aşı sayısı 60 milyonu aştı!

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Türkiye'de Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.

Saat 13.40 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 60 milyon 089 bin 161 oldu. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 38 milyon 347 bin 406 olurken, 2. Doz uygulanan kişi sayısı ise 18 milyon 381 bin 365 oldu.