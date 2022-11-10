'Bay Sinema' hastaneye kaldırıldı

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Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnanoğlu'nun evde düşmesi sonucu kalçasında kırık oluştu. Habertürk'ün haberine göre hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek. Zira doktorları kan hastalığının devam etmesi durumunda ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyor.

87 yaşındaki Türker İnanoğlu 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Türker İnanoğlu, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Fotoğraflar: AA İYİ Kİ DOĞDUN 'BAY SİNEMA' 'YERİ DOLDURULAMAZ BİR SANATÇIYDI'