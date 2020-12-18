Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Trafikte koltuk değiştirip dans etti! - Haberler

Son dakika haberler... Trafikte koltuk değiştirip, dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu

Ankara'da akılalmaz görüntüler kaydedildi. Kentte bir sürücü, trafikte seyir halindeyken direksiyonu bırakıp yan koltuğa geçti. Bu sırada oturduğu yerde dans ederken görüntülenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konularak, 264 TL idari para cezası uygulandı

18.12.2020 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Trafikte koltuk değiştirip dans etti! - Haberler
Trafikte koltuk değiştirip dans etti!
0:00 / 0:00
DHA

Özel bir şirkete ait minibüsle çevreyolunda ilerleyen sürücü, koltuğundan kalkıp, yandaki yolcu koltuğuna geçti. Direksiyonu bırakıp, oturduğu yerde dans eden sürücü, bu sırada aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

DHA'nın haberine göre, görüntülendiğini fark eden ve kameraya doğru işaret de yapan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Görüntü ile birlikte şikayette bulunulması üzerine polis inceleme başlattı.

Görüntüden kimliği tespit edilen sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 264 TL idari para cezası uygulandı. Aynı kanunun 45 ile 91'ici maddeleri gereğince de ehliyetine el konuldu.

Öte yandan sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sokağı süpürürken servet buldu
Sokağı süpürürken servet buldu
'1 gramı 1 milyon euroyu aştı'
'1 gramı 1 milyon euroyu aştı'
Vikingler'den 300 yıl sonra bulundu!
Vikingler'den 300 yıl sonra bulundu!
Hamileliğini bu pozlarla duyurdu
Hamileliğini bu pozlarla duyurdu
İstanbul ve 5 ilde DHKP-C operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul ve 5 ilde DHKP-C operasyonu: Gözaltılar var
TBMM'de 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri sona erdi
TBMM'de 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri sona erdi
Kılıçdaroğlu: Bahçeli belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor
Kılıçdaroğlu: Bahçeli belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor
Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha!
Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X