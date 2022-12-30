Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle ertelenmişti.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​