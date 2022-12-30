Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

Son dakika haberi Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Giriş: 30.12.2022 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
HABERTURK.COM

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle ertelenmişti.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
Sis ve pus etkili olacak
Sis ve pus etkili olacak
Altın güne yükselişle başladı!
Altın güne yükselişle başladı!
Filipinler'de sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı
Filipinler'de sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.