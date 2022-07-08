Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi ve hakemlik yapısına ilişkin çeşitli kararlar aldı.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)
2. MURAT ILGAZ
3. AYNUR AYSUN AKAR
4. BAKİ TUNCAY AKKIN
5. AHMET İBANOĞLU
6. AYTEKİN DURMAZ
7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU
8. İSMAİL KÖSE
9. BÜLENT GÖKÇÜ
TFF DUYURDU! YENİ KARARLAR ALINDI:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Hakemlik, Gözlemcilik ve Temsilcilik yapılarıyla ilgili çalışmalar kapsamında yeni sezonda uygulanmak üzere; Hakemlerimiz ve Gözlemcilerimizin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla aldığı kararlar şu şekildedir:
YENİ NESİL HAKEM ATAMA SİSTEMİNE GEÇİLİYOR
1. Kamuoyunda sıklıkla bahsedilen ve İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojiler de incelendikten sonra, TFF'ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçilecektir.
SAHA VE VAR HAKEMLERİ AYRILIYOR
2. 2022-2023 sezonu ile birlikte, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. Bu kapsamda VAR kadroları, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacaktır.
Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır.
ÖZEL GÖZLEMCİ ODASI OLUŞTURULACAK
3. Gözlemci atamalarında da, Hakemlik ve Gözlemcilik yapısına ilişkin çalışmalar kapsamında yararlanılacak olan yeni nesil teknoloji temeli ile desteklenmiş atama sistemi uygulanacak ve yeniden düzenlenen kriterlerle oluşturulan sayısal gözlemci raporu kullanılacaktır.
Spor Toto Süper Lig'de, stadyumda görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci ilk defa oluşturulacak Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak ve böylece müsabakalarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecektir.
Gözlemci raporları, UEFA Hakem Konvansiyonu gereği olarak kaydedilecek, saklanacak ve herhangi bir şekilde paylaşılmayacaktır.
DEVRE ARASINA KADAR MEVCUT İSİMLERLE DEVAM
4. Çalışmaları süren yeni hakem ve gözlemci klasman kadrolarının, Dünya Kupası finalleri döneminde verilecek olan Süper Lig'in devre arasında oluşturulması hedeflenmektedir. Bu süreye kadar, klasman değişimleri yapılmadan mevcut hakem ve gözlemci kadroları ile devam edilmesine karar verilmiştir.
YABANCI HAKEM EĞİTMENİ GELİYOR
5. 2022-2023 Sezonu için uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma kararı alınmıştır.
AVRUPA LİGLERİYLE HAKEM DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞLIYOR
6. UEFA ile koordine olarak, Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmaları başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Spor Toto Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerimizin çalışma yapılacak Avrupa'nın önemli liglerinde görev alması, bununla birlikte yine çalışma yapılacak Avrupa liglerinde görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de aynı şekilde karşılıklılık esasıyla görev alması kararlaştırılmıştır.
HAKEMLER İÇİN YENİ TESTLER YAPILACAK
7. Mevcut hakem ve gözlemcilere uygulanan testler gözden geçirilmiş olup; gelişim ve seçici dikkat düzeyi, anlama ve değerlendirme, hız ve mesafe algılama, görüş açısı ve koordinasyon, determinasyon, görsel seçicilik gibi testler içeren ilave psikoteknik testlerin uygulanması için karar verilmiştir. Bu testler İstanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecektir.
8. Hakem ve gözlemcilerin, bilimsel veri ve kurallara göre belirlenmiş metotlarla performanslarını geliştirmek ve gelişimlerini ölçmek için bir üniversite ile iş birliği yapılması kararı alınmıştır.
9. Yine Temsilcilik sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TFF Yönetim Kurulu, Hakemlik ve Gözlemcilik sisteminde kullanılacak yeni nesil teknolojiyle birlikte, mevcut testlere ilaveten gelişim ve psikoteknik testler içeren testler kullanılarak, Temsilcilik yapısıyla ilgili eğitim çalışmalarına başlama kararı almıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
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