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Haberler Futbol Süper Lig TFF'den Arda Kardeşler'e soruşturma!

Son dakika haberi TFF'den Arda Kardeşler'e soruşturma!

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Kardeşler'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

09.05.2022 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den Arda Kardeşler'e soruşturma!

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada hakem Arda Kardeşler, maç öncesinde para atışını bir kripto para ile gerçekleştirmişti. TFF'den bugün yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK´nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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